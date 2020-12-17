Путин заявил, что Россия готова к диалогу с администрацией Байдена по СНВ-3

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия готова к обсуждению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с американскими партнерами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. 16 октября Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий.

"Если ничего не произойдет, то в феврале этот договор перестанет существовать. Я уже в ходе этой пресс-конференции сказал, публично много раз говорил о том, что мы готовы к продолжению диалога, зная, что вновь избранный президент [США] Джозеф Байден - это так звучало, во всяком случае, мне [так] показалось - выражал готовность к продолжению диалога, к сохранению этого фундаментального основополагающего документа. Мы готовы к этому", - сказал он.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее предлагала расширить число участников договора, пригласив в него Китай, однако Пекин отверг эту идею. Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.

Гонка вооружений

Гонка вооружений началась с выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО), заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. "Если этого не произойдет, не случится ли гонка вооружений? - сказал он, отвечая на вопрос, что будет, если США не согласятся на продление договора СНВ-3. - Так она случилась уже, это очевидно. После выхода США из договора по ПРО все и началось", - сказал он.

"Одна страна строит "зонтик" для себя. Это обнуление нашего ядерного потенциала, - продолжил Путин. - Мы что должны были сделать? Мы должны были сделать все, чтобы этого не случилось. Или самим строить эту систему ПРО, либо создавать системы, которым эта ПРО не помеха. Мы это сделали, это произошло с помощью гиперзвукового оружия, в том числе "Авангарда".

Договор об ограничении систем противоракетной обороны был заключен между Россией и США в 1972 году. В декабре 2001 года США объявили об одностороннем выходе из соглашения. Согласно условиям договора, выход состоялся через полгода, в июне 2002 года.