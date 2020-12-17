Путин призвал Запад дружно жить цитатой из мультфильма о коте Леопольде

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратился к западным государствам цитатой из цикла советских мультфильмов о коте Леопольде, призвав их "жить дружно".

Глава государства подчеркнул, что Россия настроена на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений с Западом, и отверг все обвинения в агрессивности в адрес страны. "Хочется сказать словами кота Леопольда из наших мультфильмов: "Ребята, давайте жить дружно", - сказал Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

"Кот Леопольд" - цикл советских мультипликационных телефильмов про доброго кота Леопольда, которого донимают два мышонка-хулигана.