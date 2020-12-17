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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Путин призвал Запад дружно жить цитатой из мультфильма о коте Леопольде

Президент подчеркнул, что Россия настроена на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений с Западом, и отверг все обвинения в агрессивности в адрес страны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратился к западным государствам цитатой из цикла советских мультфильмов о коте Леопольде, призвав их "жить дружно".

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Глава государства подчеркнул, что Россия настроена на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений с Западом, и отверг все обвинения в агрессивности в адрес страны. "Хочется сказать словами кота Леопольда из наших мультфильмов: "Ребята, давайте жить дружно", - сказал Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

"Кот Леопольд" - цикл советских мультипликационных телефильмов про доброго кота Леопольда, которого донимают два мышонка-хулигана.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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