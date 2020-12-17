Посол РФ: Россия и Белоруссия настроены на развитие единого образовательного пространства

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подтвердили готовность к реализации новых проектов в сфере образования, демонстрируя хороший пример взаимодействия в этой области для партнеров по Евразийскому экономическому союзу и СНГ. Об этом заявил ТАСС в четверг посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, отмечая значение состоявшегося в Минске совместного заседания коллегий Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии.

"В ходе встречи подтверждена готовность к расширению взаимодействия ведомств, отвечающих в том числе и за возможное сближение образовательных программ под эгидой Союзного государства", - отметил посол РФ.

По его словам, на заседании шел профессиональный и содержательный обмен мнениями практически по всем базовым направлениям деятельности министерств - совершенствованию методик преподавания, расширению сотрудничества между исследователями, работающими в близких научных сферах. "Важным также является обсуждение вопросов взаимодействия Национальной академии наук Белоруссии и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", что открывает особые перспективы с учетом того, что Белоруссия вступила в "клуб стран мирного атома", - сказал Мезенцев.

Он считает важным, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и его команда побывали в минских филиалах авторитетных российских вузов - Российского государственного социального университета и Российского экономического университета им. Плеханова. "Сегодня мы говорим о необходимости становления и развития отношений между студентами, аспирантами, теми, кто видит себя в науке и на производстве в таком формате, чтобы профессиональное взаимодействие дополнялось искренностью, дружбой, товариществом тысяч молодых людей в двух государствах", - отметил российский посол. Стороны, продолжил Мезенцев, обсуждают необходимость укрепления роли Белорусско-российского университета в Могилеве, обновлении программ, разработки новых факультативов.

"Убежден, что филиалы российских вузов и Белорусско-российский университет получат весомый, в том числе материальный, уровень поддержки", - сказал глава российского диппредставительства. По его словам, образовательные учреждения должны делиться "самым лучшим опытом в организации не только учебного процесса, но и организации досуга студентов, чтобы высшие учебные заведения в двух странах становились центрами общественной жизни".

Центры тестирования

На встрече в Минске, обратил внимание Мезенцев, шел предметный разговор о том, чтобы как у белорусских абитуриентов в России, так и у россиян, которые готовы учиться в белорусских вузах, не было препятствий при прохождении тестовых испытаний - Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Централизованного тестирования (ЦТ). Посол рассчитывает, что в начале 2021 года в правительства двух стран будут внесены предложения об открытии для будущих абитуриентов центров по проведению таких испытаний.

Мезенцев подчеркнул, что министр просвещения России Сергей Кравцов предложил создать Ассоциацию школ России и Белоруссии. "Если данное предложение будет поддержано, это создаст совершенно иную атмосферу взаимодействия педагогов-новаторов и тысяч ребят, которые смогут лучше узнать друг друга", - отметил посол.

Дипломат убежден, что содержательная работа в рамках совместного заседания коллегий даст свои результаты в рамках организации образовательного процесса двух стран под эгидой Союзного государства. "Наше взаимодействие в этой сфере - пример для стран ЕАЭС, СНГ и для государств, которые только начинают выстраивать с нами отношения", - заявил посол России в Белоруссии.

Молодежный форум

Мезенцев отметил, что заинтересованность в упрочении российско-белорусского взаимодействия также подтвердила дискуссия, состоявшаяся на Белорусско-российском молодежном форуме. "Форум уже в восьмой раз собрал на своих дискуссионных площадках лидеров десятков молодежных организаций двух стран. Он вновь показал взаимную заинтересованность в упрочении этих связей, поиске того предмета обсуждения, который важен не только для молодежных лидеров, но тысяч и тысяч молодых людей, вступающих во взрослую жизнь", - отметил Мезенцев.

Особое внимание посол обратил на встречу участников форума с председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой, которая "провела с молодыми людьми очень искренний и принципиальный разговор о том, в какой мир мы вступаем, какое давление оказывается на Россию и Белоруссию, о том, надо ли возвращаться к истории Великой Отечественной войны, надо ли говорить о трудностях, через которые прошли старшие поколения".

"Ответы были однозначными: это надо делать. Такой подход поддержали и ребята, расположившиеся в главном зале Совета Республики Белоруссии. Каждый из молодых людей, находясь в кресле сенатора, может быть "примерил" на себя роль члена парламента, задумался о том, какая ответственность возложена на белорусских и российских парламентариев - за усовершенствование законодательства, правовых механизмов, за организацию социально-экономической жизни страны", - подчеркнул Мезенцев.

По его словам, со стороны молодых людей прозвучали очень серьезные предложения. В частности, уточнил Мезенцев, речь шла о модернизации автомагистрали, связывающей Россию и Белоруссию, упрочении связей волонтерских организаций, развитии наставничества как на производстве, так и в общественной жизни. "Разговор молодых граждан Белоруссии и России - на "одной волне", - констатировал посол РФ в Белоруссии.