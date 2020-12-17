Путин заявил, что Россия дорожит сотрудничеством с арабским миром и будет его развивать

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия и впредь будет расширять и углублять сотрудничество с арабским и исламским миром. Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции.

"Отношения с арабским миром традиционны и для России в целом, и для Советского Союза, и для сегодняшней Российской Федерации. У нас очень устойчивые, давние связи, уходящие глубоко корнями в века. И сегодня имеют тенденцию даже к расширению", - сказал он. Путин напомнил, что если в советское время это еще было связано с определенными идеологическими соображениями, то сейчас, по его словам, "объем и география нашего сотрудничества с арабским миром, с исламским миром стали гораздо шире". "Мы этим очень дорожим и будем дальше развивать эти отношения", - пообещал президент.

Путин напомнил, что РФПИ сотрудничает практическими со всеми мировыми суверенными инвестиционными фондами. Он подчеркнул, что с некоторыми арабскими инвестфондами сложились уникальные отношения. "Они настолько доверяют Российскому Фонду прямых инвестиций, что приняли решение автоматически софинансировать все проекты, в которые входит Российский Фонд прямых инвестиций. Это говорит об уровне доверия, о качестве нашего сотрудничества", - рассказал российский лидер.

Говоря о роли главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии сотрудничества с арабским миром, президент отметил, что Кадыров "играет в этом такую же роль, как все другие руководители регионов Российской Федерации". "Вообще внешней политикой руководит министерство иностранных дел РФ, но регионы вносят всегда очень заметный, существенный вклад в усилия МИДа страны. Что касается арабского мира, вообще исламского мира, то у нас традиционные отношения с этими организациями и странами. Россия же является наблюдателем в некоторых авторитетных исламских организациях", - сказал он.