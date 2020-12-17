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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Путин уверен, что люди во многих странах любят Россию, несмотря на споры лидеров

Президент РФ отметил, что "отношения между народами остаются устойчивыми, доброжелательными и основанными на взаимном уважении"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Люди во многих странах очень любят Россию, несмотря на разногласия, которые порой появляются между лидерами стран. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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Во время подготовки к пресс-конференции в кол-центр поступил ряд вопросов от детей, и некоторые из них были зачитаны президенту. Так, десятилетний Миша из Курска поинтересовался у Путина, почему другие государства "так не любят Россию", ведь страна ничего плохого им не делает.

"Сразу могу сказать, что Россию любят люди в очень многих странах мира, - подчеркнул в ответ президент. - Если мы говорим и спорим с какими-то большими дядями и тетями, то это, как правило, наши коллеги. Взрослые выясняют отношения между собой".

"Но отношения между народами остаются устойчивыми, доброжелательными и основанными на взаимном уважении", - добавил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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