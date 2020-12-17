{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин пока не планирует телефонный разговор с Байденом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Джозефом Байденом, как и с действующим американским лидером Дональдом Трампом, пока не планируется. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет никаких планов", - ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, планируется ли телефонный разговор Путина с Байденом.

"С Трампом - тоже нет в планах пока. Это может оперативно согласоваться, но пока нет", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
"Нет хороших и плохих. Есть национальные интересы". Владимир Путин — о внешней политике
Президент ответил на вопросы журналистов о контроле над вооружением, об отношениях с иностранными лидерами, а также поделился своим взглядом на другие международные процессы
Читать полностью