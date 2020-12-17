Песков заявил, что Россия играет ключевую роль в нормализации жизни в Сирии

"Нет хороших и плохих. Есть национальные интересы". Владимир Путин — о внешней политике

Президент ответил на вопросы журналистов о контроле над вооружением, об отношениях с иностранными лидерами, а также поделился своим взглядом на другие международные процессы

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