Человек, страна, вопрос. Какие слова звучали на пресс-конференции Путина чаще всего

На основе официальной стенограммы пресс-конференции президента России Владимира Путина мы составили облако слов, которое показывает, какие темы обсуждались больше всего. Мы выделили из этого списка главные существительные, и вот что получилось.

Пресс-конференция, проходящая во второй половине декабря, традиционно считается поводом подвести итоги, и слово "год" вернулось на первое место после падения на третье в 2019 году — с 107 упоминаниями. На втором по популярности месте оказалось слово "страна", его президент употребил 102 раза. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Замыкает тройку чаще всего звучавших слов "человек", бывший лидером прошлого года, — глава государства произнес его 91 раз.

Главной темой общения Владимира Путина с журналистами стала сложившаяся на фоне коронавирусного кризиса ситуация в стране и способы выхода из нее. В итоге часто также звучали слова "вопрос" — 89 раз, "время" — 50 раз, "процент" — 48 раз, "поддержка" — 47 раз, "система" — 46 раз и "проблема" — 45 раз.

Как отмечали и сами участники пресс-конференции, международная повестка в этот раз интересовала их гораздо меньше внутренней: слова "мир", "отношение" и "Россия" прозвучали только 37, 35 и 32 раза соответственно.

В топ-30 слова, связанные непосредственно с COVID-19, не вошли, но зато возглавили список уникальных слов, прозвучавших впервые на этой пресс-конференции. За "пандемией" — 18 упоминаний, "вакциной" — 17, "вакцинацией", — восемь, "инфекцией" — семь и "коронавирусом" — шесть.