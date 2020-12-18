{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Человек, страна, вопрос. Какие слова звучали на пресс-конференции Путина чаще всего

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент ответил больше чем на 50 вопросов и произнес больше 22 тыс. слов во время более чем четырехчасового общения с журналистами 17 декабря

На основе официальной стенограммы пресс-конференции президента России Владимира Путина мы составили облако слов, которое показывает, какие темы обсуждались больше всего. Мы выделили из этого списка главные существительные, и вот что получилось.

Пресс-конференция, проходящая во второй половине декабря, традиционно считается поводом подвести итоги, и слово "год" вернулось на первое место после падения на третье в 2019 году — с 107 упоминаниями. На втором по популярности месте оказалось слово "страна", его президент употребил 102 раза. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Замыкает тройку чаще всего звучавших слов "человек", бывший лидером прошлого года, — глава государства произнес его 91 раз.

Главной темой общения Владимира Путина с журналистами стала сложившаяся на фоне коронавирусного кризиса ситуация в стране и способы выхода из нее. В итоге часто также звучали слова "вопрос" — 89 раз, "время" — 50 раз, "процент" — 48 раз, "поддержка" — 47 раз, "система" — 46 раз и "проблема" — 45 раз.

Как отмечали и сами участники пресс-конференции, международная повестка в этот раз интересовала их гораздо меньше внутренней: слова "мир", "отношение" и "Россия" прозвучали только 37, 35 и 32 раза соответственно.

В топ-30 слова, связанные непосредственно с COVID-19, не вошли, но зато возглавили список уникальных слов, прозвучавших впервые на этой пресс-конференции. За "пандемией" — 18 упоминаний, "вакциной" — 17, "вакцинацией", — восемь, "инфекцией" — семь и "коронавирусом" — шесть.

Теги
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
Рябков: США, предлагая встречи по ДСНВ, выдвигали неприемлемые условия по его продлению
По словам замглавы МИД РФ, отказ США от условий по ДСНВ позволит быстро договориться о продлении
Читать полностью