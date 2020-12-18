Рябков: США, предлагая встречи по ДСНВ, выдвигали неприемлемые условия по его продлению

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Американская сторона, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигали неприемлемые для России условия продления договора. Об этом в пятницу заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

"Коллеги в Вашингтоне говорят, что они нам пять раз предлагали встретиться для завершения сделки, а мы говорим им, что 25 раз предлагали договориться по схеме, предложенной президентом [России Владимиром] Путиным, и передавали свои предложения в письменном виде. Вместо того чтобы принять эту простую и понятную схему, они обставляют это все дополнительными условиями, неприемлемыми для нас", - сказал он.

Как добавил замглавы МИД РФ, "если и когда США откажутся от своих дополнительных условий, тогда договоренность может быть достигнута достаточно быстро".

"Пока такого понимания нет, оснований для очной встречи тоже не имеется, поскольку нет смысла все время ходить по кругу и обмениваться одними и теми же аргументами. Но к диалогу мы открыты, это безусловно. В данном случае мы наблюдаем просто очередную попытку американской стороны переложить на других ответственность за собственную недоговороспособность", - указал замглавы МИД РФ.

Ранее Биллингсли заявил, что МИД РФ отклонил предложения США о встречах по поводу продления российско-американского ДСНВ. Он таким образом прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина на большой пресс-конференции о том, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по продлению ДСНВ, но от американских партнеров нужна какая-то реакция.