Дума и СФ подготовят рекомендации для регионов по принятию изменений в рамках конституции

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в пятницу в ходе заседания президиума Совета законодателей предложила профильным комиссиям и комитетам нижней палаты и Совета Федерации подготовить для регионов рекомендации и модельные документы по внесению изменений в свои уставы и законы в целях приведения их в соответствие с новыми положениями конституции.

Как отметил на заседании глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "поправки в уставы и конституции [регионов] нужно вносить системно, учитывая и роль прокуратуры, учитывая в целом ряде субъектов Федерации уход конституционных судов и уставных судов, учитывая появление терминологии с публичной властью". В связи с этим он призвал подходить к такой работе системно и без лишней спешки.

"Я предлагаю дать поручение профильным комиссиям и профильным комитетам Совета Федерации, Государственной думы подготовить такие модельные формы, которые бы позволили нашим региональным коллегам действовать действительно системно и не совершить ошибок", - ответила на это Яровая. Она предложила "не ждать, пока коллеги совершат ошибки какие-то или будут пытаться найти ответы на свои вопросы, а сразу подготовить перечень ответов на проблемы, которые нужно решать".

Эту инициативу поддержал первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин. "Спасибо за замечание, я полностью его принимаю, мы это отразим в нашем решении", - сказал он, призвав парламентариев подключиться к такой работе.