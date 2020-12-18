Володин, Матвиенко и группа парламентариев внесут проект о модернизации служб занятости

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о модернизации работы служб занятости в РФ. Об этом журналистам в пятницу сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Необходима новая работа служб занятости. Напомню, что закон о занятости населения был принят 30 лет назад. Она должна быть модернизирована с использованием современных технологий, она должна стать проще для людей. Поиск работы должен стать более эффективным. Соответствующий законопроект депутатами и сенаторами во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Викторовичем Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко готовится и в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", - отметил Исаев.

"Мы рассчитываем на то, что он будет принят уже в начале весенней сессии", - добавил он.