Путин заявил, что Россия поддерживает проект концепции дальнейшего развития СНГ

НОВО-ОГАРЕВО, 18 декабря. /ТАСС/. Россия поддерживает приоритеты, отраженные в проекте концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Прежде всего отмечу проект актуализированной концепции дальнейшего развития СНГ. Россия поддерживает отраженные в ней приоритеты Организации на среднесрочную перспективу", - сказал Путин.

По его мнению, важно и далее укреплять взаимодействие участников СНГ в вопросах обеспечения безопасности на постсоветском пространстве, охраны внешних границ Содружества, противодействия таким актуальным угрозам как терроризм, правонарушения в информационной и других областях. "Хорошие возможности видим для реализации нашими государствами совместных проектов в промышленной и технологической кооперации, в авиастроении, энергетике, телекоммуникациях, в науке в целом, в технике, в сфере цифровизации", - добавил российский лидер.

Путин напомнил, что недавно вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принял участие в международной конференции, посвященной вопросам искусственного интеллекта, которую организовал Сбер. "Хочу отметить, что подобные мероприятия можно было бы проводить и в нашем формате, в формате нашей Организации", - добавил президент.

При этом президент РФ констатировал, что несмотря на все проблемы и трудности, с которым странам пришлось столкнуться в 2020 году, взаимодействие стран СНГ продолжило развиваться по всем направлениям: в экономике, в торговле, в политике, в сфере безопасности и на культурно-гуманитарном треке. Об этом, по его мнению, свидетельствует и солидный пакет решений и договоренностей, подготовленный для утверждения на проходящей сессии глав государств Содружества.