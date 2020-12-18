Путин отметил важность продвижения русского языка на пространстве СНГ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Продвижение русского языка на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) является очень важной задачей, в том числе с точки зрения его своевременного освоения трудовыми мигрантами. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите организации.

"[...] 2023 год [в СНГ] будет посвящен продвижению русского языка как языка межнационального общения", - отметил российский лидер, обратив внимание, что все участники саммита свободно, без переводчиков общаются на русском языке, и это создает "определенную атмосферу" и облегчает работу.

"Но что еще более важно, это то, что в наших странах, в частности, в России, работает большое количество трудовых мигрантов, и для всех нас, в том числе для миллионов этих людей, конечно, очень важно своевременное освоение русского языка", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что 2021 год был объявлен в СНГ Годом архитектуры и строительства, а по итогам этого саммита планируется принять решение о том, чтобы утвердить 2022 год Годом развития народного творчества и сбережения богатого культурного наследия народов содружества. "Мы всегда гордились таким наследием и культурным своеобразием каждого народа бывшего СССР, нельзя об этом забывать", - подчеркнул глава российского государства.

Путин в целом отметил, что РФ выступает за углубление гуманитарных связей между странами СНГ, призванных сохранить единое культурное и научно-образовательное пространство.