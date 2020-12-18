Путин заявил, что конфликт в Карабахе увеличил риски распространения терроризма

"Мы все переживали по поводу вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха, в который вовлечены близкие всем нам государства - члены СНГ - Азербайджан и Армения", - сказал глава российского государства. На его взгляд, "имевшие место боестолкновения привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы".

Путин напомнил, что "Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации". "При это мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности, между ее сопредседателями - Российской Федерацией, Францией и Соединенными Штатами Америки", - отметил президент.

Он обратил внимание на важность того, что достигнутое 9 ноября трехстороннее соглашение России, Азербайджана и Армении "в целом последовательно реализуется, размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения остановки".

По его мнению, "теперь перед международным сообществом и перед странами СНГ стоит важная задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных, в том числе, с возвращением беженцев, восстановлением разрушенной инфраструктуры, в защите и восстановлении памятников истории, религии и культуры".

Российский лидер отметил, что "еще одним серьезным вызовом, с которым пришлось столкнуться в текущем году, стали беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества".