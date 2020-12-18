В Кремле сожалеют о решении CAS в отношении российского спорта

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кремль сожалеет о принятом в отношении российского спорта решении CAS, включающем ограничения для российских спортсменов и чиновников. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Россия, несмотря на решение CAS, продолжит поддерживать максимально тесный контакт с международными спортивными организациями и будет всеми доступными способами защищать свои интересы. "Мы имеем в виду поддерживать максимально тесные контакты с международными спортивными организациями, - подчеркнул представитель Кремля. - Мы продолжим этот диалог, мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы".

"Мы продолжим борьбу с допингом, о котором как о самом большом зле неоднократно говорил президент РФ в своих выступлениях", - подчеркнул Песков.

Комментируя санкции, Песков заметил: "Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением". "И, конечно, мы относимся к нему негативно", - добавил он.

Сохранение возможности для российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях чрезвычайно важно, это позволить им сохранить квалификацию и спортивную форму, считает Песков. "Главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях, - заметил представитель Кремля. - Это поможет им сохранить свою международную квалификацию и спортивную форму". По мнению Пескова, это "чрезвычайно важно".

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В частности, россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Кроме того, российские чиновники не смогут занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях и присутствовать на соревнованиях, среди которых Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.