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Песков сообщил, что у Путина нет никакого "бункера"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин с его активностью не смог бы работать из бункера, к тому же никакого бункера в подмосковной резиденции главы государства нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в пятницу в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Никаких там бункеров нет, - сказал представитель Кремля на вопрос о том, есть ли в подмосковной резиденции Путина подобное сооружение. - Ни один глава государства, тем более такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере". 

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