Песков: видеоконференции изменили форму, но не суть и характер работы Путина

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Видеоконференции изменили лишь форму, но не суть и стиль работы президента России Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в пятницу в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Это чуть другая модальность общения, но это форма, она по сути не меняет ничего, - сказал он, отвечая на вопрос о видеоконференциях. - Для президента Путина по сути, по содержанию это не меняет ничего: форма другая, но суть, стиль и характер работы президента остаются прежними и не подлежат изменению".

Отвечая на вопрос, сложно ли было Путину перестроиться на общение в формате видео-конференц-связи, который стал активно использоваться в пандемию, Песков заметил: "Мы все привыкаем к формату видеоконференций и дистанционного общения, я думаю, поначалу для всех, в том числе для президента, было сложно получить навыки общения, чтобы не перебивать друг друга, дать договорить до конца".

На вопрос о том, как сам Песков общается с Путиным и другими чиновниками, пресс-секретарь ответил: "Те же самые видеоконференции и телефоны - это все работает". Представитель Кремля заметил, что в условиях "новой реальности", связанной с пандемией коронавируса, "жить еще не один месяц".