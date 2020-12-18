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Захарова: Запад создает "дымовые завесы", раскручивая истории об "отравлении" Навального

Москва так и не получила от Берлина никаких официальных данных в ответ на свои запросы по данной ситуации, подчеркнула дипломат

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Раскручиваемые Западом истории о якобы имевшем место отравлении Алексея Навального создают впечатление использования натовскими странами "дымовой завесы" для прикрытия вымышленного покушения на него. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что Москва не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным.

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Дипломат подчеркнула, что Москва так и не получила от Берлина никаких официальных данных в ответ на свои запросы по данной ситуации. "Некрасиво получилось. Грязно сработали партнеры и решили прибегнуть к тому, чем владеют в совершенстве. Масштабно раскручиваемые западным мейнстримом истории с "отравлениями" четы Навальных создают стойкое впечатление, что именно натовские деятели используют "дымовую завесу" как операцию прикрытия вымышленного покушения с использованием химического оружия", - написала она.

Захарова также отметила, что Россия продолжит задавать Германии вопросы о реальном содержании заявленных исследований проб Навального, которое на Западе "так тщательно скрывают". "Спрятаться в собственном тумане не выйдет. Сколько бы раз Хайко Маас ни пытался это сделать, как бы ни поддерживали его в этом Лондон с Вашингтоном. <...> Предъявите формулу. А если в реальности нет ничего, то признайтесь", - добавила официальный представитель МИД.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМаас, Хайко
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