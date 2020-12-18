Путин обсудил с Совбезом РФ угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта

НОВО-ОГАРЕВО, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с членами Совбеза РФ борьбу с угрозами нацбезопасности, связанными с использованием искусственного интеллекта в армиях других стран.

"Мы с вами сегодня проводим очередное совещание постоянных членов Совета безопасности России и поговорим сегодня на очень важную, очень чувствительную тему. Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира", - сказал Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Глава государства передал слово начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову, тот сделал сообщение по обозначенной президентом теме.