Лавров обсудил с президентом ВЭФ развитие конструктивного сотрудничества

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде обсудили на встрече в пятницу укрепление конструктивного двустороннего сотрудничества.

"Стороны обсудили пути укрепления конструктивного сотрудничества между Российской Федерацией и ВЭФ в контексте предстоящих международных мероприятий ВЭФ", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она проводит ежегодно встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около 1 тыс. крупных компаний и организаций. Всемирный экономический форум, традиционно проходящий в Швейцарии, будет впервые проведен в следующем году в Сингапуре. Организаторы форума пошли на такой шаг из-за сложности с осуществлением в Европе всех необходимых мер предосторожности для участников мероприятия в свете пандемии коронавируса.