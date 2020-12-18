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Посольство РФ в Болгарии назвало безосновательной высылку российского дипломата из страны

В дипведомстве отметили, что Россия оставляет за собой право на принятие ответных мер

СОФИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Болгарии объявили персоной нон грата военного атташе при посольстве России в Софии, говорится в заявлении российского диппредставительства, которое было опубликовано в пятницу в Facebook.

"Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Болгарии персоной нон грата. Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", - говорится в сообщении посольства РФ.

Россия оставляет за собой право на принятие ответных мер в связи с высылкой дипломата из Болгарии.

Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров подтвердил ТАСС, что руководство Болгарии объявило персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже. 

"Нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата была передана нам без дополнительных комментариев. Нам сообщили, что он должен покинуть страну в течение 72 часов. Ситуация выглядит абсурдной. Российская сторона оставляет за собой право на ответные действия", - сообщил Макаров.

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