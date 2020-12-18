МИД: Россия осуждает ужесточившиеся в Латвии репрессии в адрес русскоязычных деятелей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Москва решительно осуждает продолжающийся в Латвии политический террор в отношении русскоязычных правозащитников и журналистов. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В четверг латвийский суд вынес приговор местному правозащитнику, антифашисту и активисту Штаба защиты русских школ Александру Гапоненко по уголовному делу о разжигании межнациональной розни. "Решительно осуждаем продолжающийся в Латвии политический террор в отношении лидеров русскоязычного правозащитного движения и журналистского сообщества", - подчеркнула Захарова.

Дипломат констатировала, что в РФ не усматривают в высказываниях Гапоненко какого-либо искажения исторических реалий. "Он всего лишь констатировал, что в 30-40-е годы прошлого столетия многие жители Латвии добровольно пошли на сотрудничество с фашистской Германией", - добавила она.

Захарова также выразила сожаление плачевной ситуацией, сложившейся в Латвии из-за нарушения базовых демократических свобод. "Ужесточением репрессий в отношении правозащитников в стремлении заставить их замолчать правящая в Латвии националистическая верхушка практически расписывается в духовном родстве с довоенным профашистским режимом Карлиса Улманиса", - говорится в комментарии.

Служба государственной безопасности Латвии 20 апреля 2018 года сообщила о задержании Гапоненко, после чего суд принял решение заключить его под стражу. Позднее ему изменили меру пресечения и освободили из-под ареста, но запретили выезд из Риги. В отношении Гапоненко было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 78 Уголовного закона - разжигание национальной розни. Сам правозащитник свой арест связывал с активной деятельностью против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, а также публикациями в социальных сетях.