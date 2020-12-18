Косачев назвал высылающую дипломатов РФ Болгарию рупором тезиса НАТО о российской угрозе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Болгария, не в первый раз высылающая из страны российских дипломатов, стала рупором тезиса НАТО о "российской угрозе". Такое мнение высказал в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Болгария назначена покровителями по НАТО в качестве рупора тезиса о "российской угрозе". Быть рупором амбиций и интересов других держав - незавидная миссия для любой страны, если только она не готова поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам", - сказал Косачев журналистам.

Он подчеркнул, что Болгария далеко не в первый раз высылает российских дипломатов. "Трудно представить себе, чего такого особенного могли бы изучать российские дипломаты в Болгарии", - сказал сенатор.

Власти Болгарии объявили персоной нон грата военного атташе при посольстве России в Софии. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, которое было опубликовано в пятницу в Facebook.