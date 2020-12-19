МИД России сообщил, что подаренную Лаврову боснийскую икону вернут дарителям

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Икона XVIII века из Луганска, подаренная председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову, будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола. Об этом сообщили ТАСС в субботу в МИД РФ.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - сказали в дипведомстве.

Как ранее сообщило агентство Srna, Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске, в ходе визита главы российского дипведомства в БиГ 14 декабря. Агентство разместило фото образа, предположительно, Николая Чудотворца и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия".

Глава МИД БиГ Бисера Туркович в четверг сообщила, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска. По словам министра, посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Представитель мусульманской части населения БиГ, министр Туркович заявила, что будет добиваться возвращения иконы Украине. В пятницу прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.