Песков ожидает вакцинацию от коронавируса и иммунизацию населения во всем мире в 2021 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса во всем мире с той или иной интенсивностью пройдет в 2021 году, но в истории с пандемией остается еще очень много вопросов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год " на телеканале "Россия-1".

"Мне кажется, что в следующем году", - ответил он на вопрос, когда завершится нынешняя ситуация с коронавирусом. Представитель Кремля отметил, что "где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно", но во всем мире пройдет вакцинация, а также "нарабатывается природная иммунизация населения в каждой стране".

При этом Песков подчеркнул, что "по прошествии года с начала этой всей истории вопросов меньше не становится". "И врачи, к сожалению, много ответов дать не могут", - заключил пресс-секретарь президента.

Он не стал комментировать версию о возможности искусственного возникновения коронавируса. "Я не специалист, я не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков.

"Хотя, правда, мы живем в такое время, что ничего невозможного тоже нет", - добавил представитель Кремля.

17 декабря на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о происхождении коронавируса, отметил, что слухов много, но нет никаких подтверждений обвинений по этому поводу в адрес кого бы то ни было.