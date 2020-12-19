Песков: работа Путина в целом неспокойная, назвать в ней самый сложный день трудно

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, какой день в этом году был для Владимира Путина самым сложным и нервным. У главы государства неспокойная работа, а год был наполнен нестандартными новостями, рассказал представитель Кремля в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанном в субботу на канале "Россия-1".

Говоря о том, какой день или неделя в этом году были для Путина самыми нервными и сложными, Песков заметил: "Да я не думаю, что он сам ответит на этот вопрос".

"У него (президента) в целом работа такая, неспокойная, как вы понимаете, поэтому ответить на такой вопрос очень сложно, - пояснил представитель Кремля. - Тем более год-то весь наполнен нестандартными новостями, мягко говоря".