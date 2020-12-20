Путин: риски тлеющих конфликтов в соседних странах требуют эффективной защиты границ РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил необходимость более эффективной защиты государственной границы с учетом рисков тлеющих конфликтов в соседних странах.
"Надо добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей", - подчеркнул глава государства в воскресенье во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР).
Путин поручил также уделить серьезное внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией и с преступлениями в сфере экономики.
В свою очередь сотрудникам Федеральной службы охраны, по словам президента, следует и дальше надежно обеспечивать безопасность государственных объектов и значимых мероприятий, а Главному управлению специальных программ - "решать широкий круг задач по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи в любой, даже самой сложной обстановке".
Меняющаяся обстановка в мире
Путин рассчитывает, что СВР продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире.
"Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов", - заявил глава государства.
Путин приехал в штаб-квартиру СВР в воскресенье, когда отмечается вековой юбилей службы. Он поздравил ее сотрудников и ветеранов с праздником - Днем работников органов безопасности.
"Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы, и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни", - сказал президент. Он отметил, что 20 декабря отмечается "праздник всех государственных органов и спецслужб, работающих в сфере обеспечения безопасности государства". С юбилеем СВР глава государства поздравил всех, "кто работал и продолжает работать в этой важной, важнейшей для государства сфере деятельности". Отдельно президент обратился к тем, "кто совсем недавно выбрал для себя эту судьбу <...>, связанную с подчас немалым риском, продолжив традиции своих предшественников, служивших еще и дореволюционной России".
"За прошедший век разведчики внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства, самоотверженно выполняли сложнейшие задачи, результаты которых порой оказывали влияние на ход всей нашей, да и, пожалуй, подчас и мировой истории", - подчеркнул российский лидер.
"В одном боевом строю с сотрудниками СВР представители всех российских органов безопасности", - отметил Путин и передал поздравления с праздником их сотрудникам.
Президент обратил внимание, что органы контрразведки должны развивать достигнутые успехи в своей работе. "Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорю. И высоко оцениваю проведенные сложные, профессиональные операции", - сказал Путин.
Преступления против советского народа
Путин подчеркнул, что преступления и репрессии против советского народа никогда не будут забыты.
"Наша общая задача - противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности, национальных интересов нашей страны", - заявил глава государства.
"Да, мы помним, и, конечно, никогда не забудем трагических страниц ХХ века, никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях собственного народа", - заверил Путин.
Однако, по его мнению, "безусловно и то, что эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России". "Это одна из важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития нашего многонационального общества, его устойчивости перед любыми вызовами", - уверен президент.
"В год 75-летия Великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку в частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной войны, создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов.
Борьба с терроризмом
Президент заявил, что спецслужбы РФ должны продолжать решительную борьбу с терроризмом, уже позволившую существенно сократить число преступлений подобного рода.
По его словам, если в 2015 году в России было зарегистрировано 36 террористических преступлений, то "за 11 с половиной месяцев текущего года - два". "За этой статистикой - огромная повседневная опасная и тяжелая работа, ее новая качество. Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно", - сказал глава государства.
Он также сравнил нынешнюю ситуацию не только с серединой 1990-х и началом 2000-х годов, но и с относительно недавним 2010 годом, когда в РФ было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности.
Путин отметил, что к международному терроризму у российского народа "свои, особые счеты". "Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым наша страна столкнулась в самый сложный период своей истории", - сказал Путин.