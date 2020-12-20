Путин: риски тлеющих конфликтов в соседних странах требуют эффективной защиты границ РФ

"Надо добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей", - подчеркнул глава государства в воскресенье во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР).

Путин поручил также уделить серьезное внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией и с преступлениями в сфере экономики.

В свою очередь сотрудникам Федеральной службы охраны, по словам президента, следует и дальше надежно обеспечивать безопасность государственных объектов и значимых мероприятий, а Главному управлению специальных программ - "решать широкий круг задач по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи в любой, даже самой сложной обстановке".

Меняющаяся обстановка в мире

Путин рассчитывает, что СВР продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире.

"Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов", - заявил глава государства.

Путин приехал в штаб-квартиру СВР в воскресенье, когда отмечается вековой юбилей службы. Он поздравил ее сотрудников и ветеранов с праздником - Днем работников органов безопасности.

"Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы, и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни", - сказал президент. Он отметил, что 20 декабря отмечается "праздник всех государственных органов и спецслужб, работающих в сфере обеспечения безопасности государства". С юбилеем СВР глава государства поздравил всех, "кто работал и продолжает работать в этой важной, важнейшей для государства сфере деятельности". Отдельно президент обратился к тем, "кто совсем недавно выбрал для себя эту судьбу <...>, связанную с подчас немалым риском, продолжив традиции своих предшественников, служивших еще и дореволюционной России".

"За прошедший век разведчики внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства, самоотверженно выполняли сложнейшие задачи, результаты которых порой оказывали влияние на ход всей нашей, да и, пожалуй, подчас и мировой истории", - подчеркнул российский лидер.

"В одном боевом строю с сотрудниками СВР представители всех российских органов безопасности", - отметил Путин и передал поздравления с праздником их сотрудникам.

Президент обратил внимание, что органы контрразведки должны развивать достигнутые успехи в своей работе. "Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорю. И высоко оцениваю проведенные сложные, профессиональные операции", - сказал Путин.

Преступления против советского народа