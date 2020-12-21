В российском законодательстве может появиться определение "социальная сеть"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поправка, внесенная в Госдуму депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей, регламентирует понятие "социальная сеть". Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно инициативе, под социальной сетью понимается "сайт в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ".

Ранее в понедельник депутаты внесли в Госдуму поправку, обязывающую соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, соцсети будут должны ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству и Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагается наделить Роскомнадзор.