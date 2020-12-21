Первого замгубернатора Свердловской области назначили первым вице-мэром Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов назначен первым заместителем мэра Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте городской администрации в понедельник.

"Первый заместитель главы Екатеринбурга - Орлов Алексей Валерьевич", - говорится на сайте.

Ранее занимавший должность вице-мэра Александр Ковальчик назначен на должность руководителя администрации города.

Новый первый заместитель мэра Алексей Орлов сообщил журналистам, что намерен заниматься вопросами благоустройства, содержания дорог, освещения и развития экономики города. "А также подготовка к глобальным, масштабным событиям, перед нами стоит общая задача - подготовить Екатеринбург и к 300-летию, и к Всемирным летним студенческим играм", - добавил он.

Накануне местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что планируется отставка главы Екатеринбурга Александра Высокинского, на место которого, по данным СМИ, должен прийти Орлов.

В новость были внесены изменения (11:50 мск) - добавлен комментарий нового заместителя мэра.