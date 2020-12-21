Антонов заявил, что у РФ есть потенциал для взаимодействия с Байденом по Ирану и Арктике

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Потенциал для взаимодействия с командой следующего президента США Джозефа Байдена есть у России в том числе по иранской ядерной программе, ряду других крупных вопросов международной повестки дня, а также в связи с предстоящим председательством Москвы в Арктическом совете. Такое мнение выразил в интервью ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

На вопрос о том, какие вопросы, кроме контроля над вооружениями и разоружения, способны стать двигателем расширения российско-американского сотрудничества при новой вашингтонской администрации, он ответил: "Мы никогда не скрывали, что осуществляем взаимодействие с США по важным проблемам международной повестки как в двустороннем плане, так и в ООН". "С администрацией Дональда Трампа у нас велось - хотя порой непросто - согласование подходов к Афганистану, Корейскому полуострову, Ливии, вопросам антитеррора и к антинаркотической проблематике. Происходил обмен мнениями по Сирии, Венесуэле, ближневосточному урегулированию. Продолжалась работа по Нагорному Карабаху в Минской группе ОБСЕ", - сказал дипломат.

Перспективные международные направления

"Полагаем, - отметил он, - что помимо обозначенных направлений потенциал для взаимодействия с командой Джозефа Байдена имеется по проблематике иранской ядерной программы с акцентом на возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий". Наряду с этим "имело бы смысл и далее предпринимать усилия, направленные на выполнение резолюций СБ ООН по палестинскому вопросу", убежден посол. "Россия и США, - считает он, - могут помочь Венесуэле, Сирии, Северной Корее и африканским странам в преодолении их нынешних трудностей, разумеется, не забывая о принципе невмешательства во внутренние дела". "Кроме того, в числе перспективных областей диалога - освоение космоса, борьба с коронавирусом и экологическими катаклизмами. Возможности для развития связей открывает и предстоящее председательство России в Арктическом совете (в 2021-2023 годах)", - прогнозировал Антонов.

"Иными словами, - подчеркнул посол, - наши державы, объединив свои возможности и действуя строго на основе международного права, как никто другой способны вносить решающий вклад в урегулирование международных и региональных проблем".

Экономика и регионы

Антонов также высказался за развитие экономических связей России и США, указав, что это благотворно сказалось бы на отношениях двух стран в целом. "В двустороннем плане, как уже отмечалось, оказать общее стабилизирующее воздействие на весь комплекс отношений Москвы и Вашингтона могло бы развитие экономических связей", - заявил дипломат.

По его словам, "именно интерес бизнесменов к совместной работе позволяет поддерживать положительную динамику в торговле и инвестициях". "Так, несмотря на пандемию и санкции, за январь-октябрь двусторонний товарооборот составил почти $18 млрд. В 2019 году - $28,1 млрд. Возросли объемы поставок российской сырой нефти и нефтепродуктов в США. При этом увеличивается доля и несырьевых товаров - продовольствия, оборудования, готовых изделий, лекарств", - рассказал Антонов.

С его точки зрения, "есть перспективы для расширения коммерческих связей в таких областях, как химическая и легкая промышленность, строительство, транспорт, агросектор, медицина, сфера услуг и информтехнологий". "К слову, американские эксперты отмечают высокий уровень российских пилотных проектов (стартапов) в передовых разработках и телекоммуникациях", - указал посол.

"Большой потенциал у прямых межрегиональных связей, побратимского движения. Сегодня хорошо развиваются контакты правительства Москвы и Республики Татарстан с Калифорнией, Техасом, Нью-Йорком, Миннесотой. Красноярского края и Чукотского автономного округа с Аляской. Диалог с отдельными американскими штатами ведут также Свердловская, Вологодская, Новгородская и Тюменская области. Существует 77 пар породненных городов, около двадцати продолжают активно общаться. Все это призвано способствовать коммерческому взаимодействию, гуманитарным обменам", - добавил Анатолий Антонов.