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Путин 21 декабря примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны

Дмитрий Песков отметил, что все иные мероприятия в графике президента "носят рабочий внутренний характер"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря посетит Национальный центр управления обороной и примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент отправится в Национальный центр управления обороной на Фрунзенскую в Минобороны и примет участие в расширенном заседании коллегии", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что это мероприятие проходит традиционно в конце года. "Выступит Путин и выступит [Сергей] Шойгу, министр обороны", - уточнил Песков. Он добавил, что все иные мероприятия в графике президента, запланированные на понедельник, "носят рабочий внутренний характер".

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