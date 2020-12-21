Песков заявил, что Россия решительно отрицает причастность к хакерским атакам в США

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не причастна к таким атакам, и в частности к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

Песков заметил, что дискуссия о хакерских атаках "растет в Соединенных Штатах, потому что именно Соединенные Штаты стали жертвой этой хакерской атаки". "Определенно, эта дискуссия не имеет к нам никакого отношения", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможных инициативах США в такой ситуации, представитель Кремля констатировал, что "действия США в последнее время мало прогнозируемы".

Хакерские атаки в США

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано еще в марте этого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В обнародованном в среду совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Китай.

Пресс-секретарь президента РФ и ранее отвергал обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам, призывая американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напоминал, что глава российского государства Владимир Путин предлагал Вашингтону заключить соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. По мнению Пескова, это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее.