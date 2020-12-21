Путин призвал использовать возможности международной кооперации для победы над COVID-19

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Важно использовать все возможности международной кооперации для того, чтобы приблизить тот момент, когда коронавирус будет побежден. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания меморандума о намерениях между НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, РФПИ и "Р-Фарм" и компанией AstraZeneca по сотрудничеству в области разработки вакцине против коронавируса.

По его словам, "такой настрой на партнерство" у этих компаний "может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели - для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом".

"Нужно объединять усилия для борьбы с коронавирусом. Это и есть в нашем документе. В этом смысле вы и делаете как раз сегодня то, что рекомендовано "Большой двадцаткой" и то, с чем неоднократно обращалась ООН к специалистам всего мира - объединять усилия. Важно использовать все возможности международной кооперации, чтобы максимально приблизить тот момент, когда опасная инфекция будет наконец побеждена", - заявил Путин.

Президент высоко оценил профессиональный научный уровень российских специалистов, которые "уже внесли заметный вклад в эту общую задачу, создав три безопасные вакцины, способные с высокой гарантией предотвращать болезнь, а в некоторых случаях серьезно облегчить ее течение". Он напомнил, что первую такую вакцину разработал именно Центр им. Гамалеи при поддержке РФПИ, и на ее основе в России уже развернута масштабная вакцинация.

Профессиональное партнерство

"Мы знаем, что вакцины активно разрабатываются и в других странах мира, одна из таких вакцин создана компанией AstraZeneca. В развитие этих достижений российские ученые и наши зарубежные партнеры приняли решение, в основе которого лежит принцип открытого научного профессионального партнерства, у которого не может быть никаких границ, особенно в условиях сегодняшнего дня", - добавил глава государства.

Он напомнил также о начале клинических исследований комбинированного применения вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Путин назвал такую совместную программу "важнейшим шагом в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с коронавирусом".

"Подобная кооперация способна дать мощную отдачу, синергию как для повышения эффективности и надежности самой вакцины, так и для ее большей доступности - за счет внедрения различных схем вакцинации, а также организации современного производства и логистики, использование передовых мощностей в России и других странах мира", - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что Путин примет в понедельник участие в видеоконференции по подписанию меморандума о намерениях и между НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, РФПИ и "Р-Фарм" и компанией AstraZeneca. Говоря об этом мероприятии, представитель Кремля подчеркнул, что это "чрезвычайно важный процесс налаживания сотрудничества и взаимодействия, который подчеркивает взаимодополняемость международных усилий".

"Здесь в данном случае идет речь о том, что два топовых производителя вступают во взаимодействие с тем, чтобы значительно повысить и разнообразить возможные вакцины", - заявил Песков.