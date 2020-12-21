Кремль обеспокоен ситуацией в ЦАР, где правительственные силы противостоят повстанцам

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Кремль обеспокоен ситуацией в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), где происходит противостояние правительственных сил и повстанцев. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы отслеживаем ситуацию, получаем информацию оттуда и анализируем ее. Информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности", - сказал Песков.

Он добавил, что по данным Кремля, "сейчас угрозы жизни для кого-то из россиян там нет". "Но в том числе и поэтому мы очень внимательно отслеживаем поступающие оттуда новости", - пояснил Песков.

На минувшей неделе три вооруженные группировки повстанцев ЦАР сформировали антиправительственную "Коалицию патриотов за перемены" с тем, чтобы противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадере, который добивается переизбрания на второй срок. Отряды повстанцев сейчас пытаются перерезать основные пути снабжения столицы ЦАР Банги и блокировать ее.