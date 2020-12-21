Володин: информационная кампания против Белоруссии со стороны других стран недопустима

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Зарубежное финансирование белорусской оппозиции и информационная кампания против республики со стороны других стран недопустимы. Об этом в понедельник заявил председатель Парламентского собрания Союзного государства, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Хочу сказать о еще одной угрозе, с которой пришлось столкнуться в этом году. Речь о попытках вмешательства во внутренние дела суверенной Белоруссии после президентских выборов. Наше отношение к происходящему было выражено в заявлении Совета Парламентского собрания в августе", - сказал он в ходе 59-й сессии Парламентского собрания.

"Мы считаем недопустимым, что иностранные государства открыто ведут информационную кампанию против Белоруссии, финансируют деятелей оппозиции, пытаются дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике", - подчеркнул спикер.

Он заметил, что решать все вопросы внутри государства должен его народ, при этом без давления и вмешательства извне.