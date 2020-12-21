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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Песков отметил тесный контакт с Баку по теме сбитого Азербайджаном вертолета

Российский Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия и Азербайджан ведут конструктивный диалог по всем вопросам, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расследование ЧП с российским вертолетом, который азербайджанские военные сбили в ноябре над Арменией.

"Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного конструктивного диалога. Это все, что я могу вам сказать в ответ на этот вопрос", - отметил в понедельник представитель Кремля на просьбу прояснить, что известно Кремлю о ходе расследования Азербайджаном данного происшествия.

Российский Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. В результате погибли майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федина, еще один военнослужащий получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.

Теги
АзербайджанРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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