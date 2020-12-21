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Кремль еще не выработал мнение по идее считать госизменой провоцирование санкций против РФ

Ранее с такой инициативой выступил российский бизнесмен Олег Дерипаска
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Кремль пока не сформулировал позицию по инициативе российского бизнесмена Олега Дерипаски приравнивать к госизмене действия, провоцирующие антироссийские санкции. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается предложения [российского бизнесмена Олега Дерипаски], мы все знаем, кто обладает у нас законотворческой инициативой. Это наши депутаты, это и президент. Наверняка практически все они о такой инициативе услышат. Посмотрим, приведет ли это к формулированию", - сказал Песков. "Сейчас я не могу что-то сказать о конкретной позиции", - добавил он.

При этом пресс-секретарь президента заметил, что ему неизвестно, чтобы глава государства обсуждал с кем-то подобную инициативу. "Я не могу вам никак это сейчас точно сказать, потому что я не располагаю такой информацией и знаю, что пока от президента такие инициативы не исходили", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "тема актуальная, она заслуживает внимания".

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