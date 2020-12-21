Встреча Путина и Моди может состояться в первой половине 2021 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которая была запланирована на октябрь этого года и перенесена из-за пандемии коронавируса, может состоятся в первой половине 2021 года. Об этом сообщил в понедельник в Нью-Дели посол РФ в Индии Николай Кудашев российским журналистам в интервью, посвященном десятой годовщине особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.

"Пандемия осложнила проведение контактов, отразилась на частоте очных встреч, однако в целом она не изменила плотности российско-индийского политического и экономического диалога. Саммит - высшая точка такого диалога, он должен был состояться в октябре уходящего года, и была проведена подготовительная работа, достаточно масштабная, но по обоюдному согласию было решено перенести встречу на следующий год. Надеюсь, что мы сможем увидеть здесь, в Индии, президента России в первой половине будущего года", - сказал Кудашев.

Посол напомнил, что, несмотря на пандемию, контакты между двумя странами не перерывались. В январе этого года в Индии побывал министр иностранных дел Сергей Лавров, который принял участие в конференции "Диалог Раисина" и встретился со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх летом принимал участие в мероприятиях, приуроченных к Параду Победы в Москве, а осенью он участвовал во встрече министров обороны стран - членов СНГ, ШОС И ОДКБ. Россию в этом году также посетил министр иностранных дел Республики Индия Субраманиям Джайшанкар.

"Помимо этого, президент России и премьер-министр Индии встречались в коллективном формате как минимум четырежды. Это саммиты ШОС и БРИКС в ноябре, и два саммита "Большой двадцатки" - в марте на встрече, посвященной борьбе с пандемией, и осенью - на регулярном саммите. Эти встречи прошли в онлайн-формате. По плотности этих контактов вы можете судить, каким интенсивным, напряженным, насыщенным был наш диалог по ключевым вопросам мирового развития и основным направлениям двусторонних связей. Неоднократно лидеры созванивались и между собой", - добавил посол.

Запланированные встречи

Кудашев отметил, что в ходе подготовки к саммиту лидеров двух стран пройдет целая серия мероприятий. Среди них - встреча двусторонней комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которая должна состояться в начале будущего года. В начале будущего года также ожидается встреча сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Эти встречи, как мы рассчитываем, будут не онлайн, а очными, их даты в настоящее время прорабатываются", - указал глава российского дипломатического представительства.

"В структуре наших отношений растет роль парламентской дипломатии, в конце зимы - начале весны будущего года, скорее всего в феврале, мы предвидим созыв очередной встречи российско-индийской межпарламентской комиссии. К Индии в 2021 году переходит председательство в БРИКС - она будет принимающей стороной. И наши лидеры будут много работать в этом формате. Осенью следующего года можно ожидать саммит БРИКС. В начале следующего года, в январе, индийская сторона объявит свои приоритеты и конкретизирует свои планы", - сказал посол.

"Индия принимает эстафету председательства в таком многообещающем формате как Россия, Индия, Китай (РИК) тоже. Параметры индийского председательства также станут ясны в январе. Это очень перспективный евразийский формат, повестка дня которого, впрочем, также выходит за пределы региона. Здесь тоже можно ожидать интенсивного диалога", - добавил посол России.