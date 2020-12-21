Российский дипломат, объявленный персоной нон грата, покинул Болгарию

СОФИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве России в Болгарии, объявленный в пятницу персоной нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинул страну. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Софии.

"Российский дипломат в понедельник около полудня покинул территорию Болгарии через границу с Турцией", - сказал собеседник агентства.

Власти Болгарии объявили в пятницу персоной нон грата главу представительства Минобороны РФ при посольстве России в Софии, ему было отведено 72 часа на то, чтобы покинуть республику. Он стал шестым российским дипломатом, высланным из Болгарии за последние два года. Утверждалось, что он занимался разведывательной деятельностью в республике с 2017 года, собирая информацию в том числе об участии военнослужащих США в учениях на территории страны.

Посольство РФ подчеркнуло, что доказательств, подтверждающих осуществление россиянином деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, представлено не было. Российская сторона объявила о своем праве на ответные меры.