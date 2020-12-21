Путин поручил довести долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88% в 2021 году. Глава государства сравнил скорости изменений в вооруженных силах со скоростями во время заездов "Формулы-1".

"Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не "Формула-1" - скорости изменений космические", - указал Путин на заседании коллегии Министерства обороны РФ. "Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать", - предупредил верховный главнокомандующий.

Поэтому, по его словам, "уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания должны достигнуть уровня современности в 88,3%".

"Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать, а по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9%, то есть, почти 76%", - отметил президент.

Уровень оснащения войск РФ современным оружием

По словам президента, показатели оснащения войск РФ современным оружием демонстрируют способность армии гарантированно обеспечить безопасность страны. "К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70% по силам общего назначения, а в ядерных силах - 86%", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что "таким образом, армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России".

Путин привел данные руководства Минобороны о том, как отечественная армия была оснащена современным оружием в предыдущие годы. "Во времена Советского Союза советская армия по силам общего назначения, так называемая современность, то есть, количество современных на тот период времени вооружений и техники, составляла 54% по силам общего назначения, по стратегическим ядерным силам - 65-70%, это приличный, хороший показатель", - сказал президент.

Он назвал цифры и за 2000 год. "Уровень современных вооружений по силам общего назначения упал до критически низкого уровня в 12%, а по силам ядерного сдерживания - до 35%". "Я помню очень хорошо свои первые разговоры на этот счет с министром обороны тогда [Игорем] Сергеевым, очень порядочный был человек и высокопрофессиональный ракетчик. Он мне тогда сказал: "Что я могу сделать? Даже на содержание ядерных сил не хватает денег", - поделился воспоминаниями президент.

Развитие всех составляющих ядерной триады

Президент поручил сосредоточиться на развитии всех составляющих ядерной триады. "Поручаю сосредоточиться на решении следующих ключевых задач. Первое - это поддержание высокой боеготовности ядерных сил, развитие всех составляющих ядерной триады. Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны, сохранить стратегический паритет в мире", - сказал глава государства.

По его словам, подходы России в этой сфере "носят сугубо оборонительный характер и изложены в принятом в 2020 году документе - "Об основах госполитики в области ядерного сдерживания".

Президент заверил, что власти будут и дальше активно развивать Вооруженные силы, повышать их боеготовность и эффективность.

Путин также отметил, что ВС России должны быть готовы оперативно реагировать на размещение ракет средней и меньшей дальности вблизи границ РФ. "Столь же важно укреплять потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Мы не намерены производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России и других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в случае вынужденной необходимости Вооруженные силы РФ должны "провести все ответные мероприятия, причем в кратчайшие сроки". "Я не сомневаюсь, что мы сделаем это, причем как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления", - заключил Путин.

Эффективность Минобороны

Президент высоко оценил профессионализм и эффективность Министерства обороны РФ в 2020 году в сложной мировой обстановке.

"Уходящий год для всех выдался тяжелым, сложным, мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции, казалось бы, само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий, но, к сожалению, далеко не всегда это было именно так", - констатировал глава государства. "Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности", - указал российский лидер.

По его оценке, "в этой сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись Министерством обороны, частями и подразделениями армии и флота профессионально и эффективно".

Развитие в любых условиях

Президент уверен, что российские Вооруженные силы обладают достаточным потенциалом, чтобы в 2021 году продемонстрировать способность к развитию в любых условиях.

"Прошедший год был сложным, тяжелым. Вооруженные силы, вся вооруженная составляющая государства, все, что с этим связано, показали свою высокую мобилизационную готовность и не просто жизнеспособность, а возможность к развитию в любых условиях обстановки. Вам это удалось. Надеюсь, на такую же позитивную работу и в будущем году", - сказал Путин.

Президент поблагодарил всех военных за службу.