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Путин отметил высокие риски обострения ситуации в Закавказье и на Ближнем Востоке

Президент также обратил внимание на военную активность блока НАТО

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке и в ряде других регионов мира остаются высокими, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной, высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира", - сказал глава российского государства.

Он обратил внимание и на непрекращающуюся военную активность блока НАТО.

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