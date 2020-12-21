Путин отметил высокие риски обострения ситуации в Закавказье и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке и в ряде других регионов мира остаются высокими, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной, высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира", - сказал глава российского государства.

Он обратил внимание и на непрекращающуюся военную активность блока НАТО.