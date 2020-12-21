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Путин заявил, что Россия пока не получила ответ от США о возможности продления СНВ-3

Российский лидер выразил сожаление в связи с продолжающейся деградацией системы контроля над вооружениями
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Определенности по вопросу о возможности продления договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) по-прежнему нет. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

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Он выразил сожаление в связи с продолжающейся деградацией системы контроля над вооружениями, напомнив о выходе США из целого ряда соглашений.

"Нет определенности и в отношении договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года", - сказал Путин и отметил, что российская сторона уже неоднократно заявляла о готовности продлить это соглашение, однако "ответа нет".

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