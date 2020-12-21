В Думу внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Шурчанова

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам в понедельник внесла в нижнюю палату парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Валентина Шурчанова, ушедшего из жизни после перенесенного коронавируса. Текст размещен в думской электронной базе.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Шурчанова Валентина Сергеевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации", 18 декабря 2020 года в связи с его смертью", - отмечается в тексте документа.

Предполагается, что проект постановления будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы во вторник, 22 декабря.

В пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил ТАСС, что заместитель руководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов умер после перенесенного коронавируса. Шурчанову было 73 года, он занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам.