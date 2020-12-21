В Госдуме перенесли рабочую поездку депутатов от ЛДПР в Британию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в понедельник сообщил ТАСС, что рабочая поездка членов думской фракции ЛДПР в Великобританию, которая планировалась на конец декабря, перенесена.

"Поездка депутатов Госдумы - членов фракции ЛДПР в Великобританию перенесена", - сказал он, уточнив, что одной из причин стала сложная эпидемиологическая обстановка.

Ожидалось, что визит по приглашению руководства партии Britain First должен был состояться с 21 по 24 декабря.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.