Путин заявил, что российская армия не может уступать армиям других стран

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны РФ задачу "ни в чем не уступить" ведущим армиям мира.

"Мы с вами знаем, должны себе отдавать отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чем!" - заявил глава государства на заседании коллегии Минобороны.

Он напомнил народную мудрость о том, что "самое плохое - это догонять и просить". "А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет", - уверен Путин.

"Я вас хочу нацелить на эту работу, не на рутинную, хотя рутины много у всех, во всех сферах, в том числе и в вооруженных силах. Рутина нам не должна застилать глаза и наши успехи последних лет не должны нас ни в коем случае останавливать в движении вперед", - обратился верховный главнокомандующий к участникам заседания.

Путин подчеркнул, что главная задача Минобороны - "обеспечение обороноспособности страны". "Здесь очень важно - скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить, внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием", - сказал президент. "Нельзя ни в коем случае почивать на лаврах! Да, мы говорим и я с гордостью повторяю, что у нас появились вооружения, которых в мире нет, это прежде всего имеется в виду гиперзвуковое оружие", - отметил глава государства.

Установка комплекса "Авангард"

Президент сообщил о планах установить гиперзвуковой комплекс "Авангард" на перспективные ракетные комплексы.

"Вот мы сейчас разрабатываем планы, как со "Стилетов", на которых "Авангард" размещается, перенести на перспективные разрабатываемые ракетные комплексы, боевой маневрирующий блок", - сказал глава государства на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, "много и других планов не только в сфере ядерной триады, но и по обычным вооружениям".