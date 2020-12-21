Хинштейн: законопроект о блокировке соцсетями запрещенного контента не содержит санкций

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий социальные сети выявлять и блокировать незаконный контент, не предусматривает санкций, авторы документа надеются на добровольное исполнение его требований соцсетями. Об этом в понедельник заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"У нас этот законопроект не предусматривает каких-либо санкций и репрессий за неисполнение этого требования [блокировать информацию]. То есть мы все-таки исходим из того, что социальные сети будут это делать искренне и ответственно, что они действительно понимают важность и значимость удаления запрещенного и недостойного контента и не нужно как-то дополнительно репрессивными понуждающими мерами их к этому склонять", - сказал Хинштейн на заседании комитета.

Профильный комитет Госдумы на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате принять поправку к законопроекту 2017 года о регулировании соцсетей, обязывающую их с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, соцсети будут должны ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.