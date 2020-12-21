Путин утвердил состав Госсовета

"<…> Утвердить прилагаемый состав Государственного совета Российской Федерации", - говорится в указе, принятом в соответствии с новым законом о Госсовете.

Всего в этот государственный орган вошли 104 человека, в том числе сам президент, который является председателем Госсовета. В состав этой структуры включены также премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций, главы регионов и полпреды президента в федеральных округах. Кроме того, в Госсовет вошли руководитель администрации главы государства Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и помощник президента Игорь Левитин (как и прежде, он будет также секретарем Госсовета).

На основании закона о Госсовете президент выпустил указы, где персонально ввел в состав Госсовета Олесю Харитоненко, главу муниципального образования - председателя Евпаторийского городского совета Республики Крым, Александра Глазкова, главу Саткинского муниципального района Челябинской области.

Членами Госсовета стали два представителя местного самоуправления - глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко. Также в состав Госсовета включены руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Другим указом утвержден состав президиума Госсовета, в него вошли 28 человек, среди которых главы регионов и Левитин. По словам помощника президента, "автоматически входить в состав президиума" будут те 18 глав субъектов РФ, которые возглавляют комиссии Госсовета, остальные будут находиться в президиуме на ротационной основе.

Состав комиссии по оценке эффективности работы властей регионов

Путин утвердил состав комиссии Госсовета о обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти и комиссии по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Оба распоряжения вступают в силу со дня их подписания.

Так, в комиссию по взаимодействию органов публичной власти вошли 19 человек, возглавил ее Антон Вайно. Среди участников комиссии восемь губернаторов и два представителя правительства.

Комиссию по оценке эффективности работы властей регионов возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Она состоит из 26 человек, в том числе в нее входят 18 глав регионов и три представителя кабмина.

О Госсовете

Закон о Госсовете был подписан президентом 8 декабря. Документ, подготовленный для реализации принятых поправок к Конституции РФ, определяет место Госсовета в системе органов публичной власти, его статус, порядок формирования и деятельности.

Согласно закону, Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

Госсовет будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти. Также он сможет содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику.