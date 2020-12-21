Левитин: Госсовет будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госсовет в новом формате, утвержденном федеральным законом в развитие новых норм Конституции РФ, будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти. Об этом заявил на брифинге в понедельник помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин.

Он напомнил, что главой государства было отмечено огромное значение Государственного совета в системе управления государством, в связи с чем было предложено закрепить статус Госсовета в конституции.

"Поправками в конституцию была введена новая правовая категория - это публичная власть, - указал Левитин. - Для обеспечения согласованного функционирования всех органов власти, для учета их мнения при принятии решений необходимы особые полномочия. Именно эти полномочия предусмотрены в <...> законе о Госсовете".

Структура Госсовета

В новом составе Госсовета создано 18 комиссий по социально-экономическому развитию, которые по функциям заменят существовавшие ранее рабочие группы. "Создано 18 комиссий по социально-экономическому развитию, - отметил Левитин. - Практически те рабочие группы, которые у нас были в прошлом составе Госсовета, - теперь они преобразованы в комиссии".

В президиум Госсовета вошли 26 руководителей субъектов РФ, из них 8 - на ротационной основе, сообщил Левитин.

Функции Госсовета

Госсовет в новом формате будет анализировать практику государственного и муниципального управления, представлять предложения по ее совершенствованию, заявил Левитин. "Теперь Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию", - сказал он.

По словам Левитина, Госсовет "будет участвовать в разработке и согласовании утверждения критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления". Он пояснил, что "оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке Госсовета".

Левитин рассказал, что Госсовет проведет совместное заседание с советом при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, где обсудит национальные цели до 2030 года. "Мы действительно планируем провести заседание Госсовета совместно с советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, - сказал он. - Президентом принято решение о совместном заседании этих органов. На нем будет обсуждаться вопрос о национальных целях развития РФ до 2030 года".

Госсовет создаст единую информационную площадку, которая позволит охватить почти все регионы, муниципалитеты, общественные организации и бизнес, заявил Левитин.