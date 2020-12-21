Глава Башкирии перенес оглашение послания Госсобранию на следующий год из-за пандемии

УФА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров перенес оглашение послания Государственному собранию на следующий год из-за пандемии коронавируса, сообщил он в понедельник на оперативном совещании в правительстве республики.

"Послание главы республики проходило в конце года, в декабре, но, с учетом ситуации с коронавирусом мы решили перенести его на следующий год, чтобы не создавать всем нам проблем. Посмотрим, как в следующем году, в пустом зале не хотелось бы мне послание оглашать", - сообщил Хабиров, добавив, что не исключает возможности оглашения послания в онлайн-формате, если эпидемиологическая ситуация не улучшится до весны.

В 2019 году Хабиров озвучил послание Госсобранию Башкирии 10 декабря.

По состоянию на 21 декабря заражение коронавирусом подтверждено у 17 419 жителей республики, прирост за сутки - 159 случаев. На стационарном лечении находятся 832 пациента, всего выздоровели 13 712 человек человек.