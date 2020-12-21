Госдума 22 декабря рассмотрит поправку о блокировке соцсетями незаконного контента

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Об этом в понедельник сообщил ТАСС автор инициативы Александр Хинштейн.

"Второе чтение завтра", - проинформировал парламентарий, выразив надежду на то, что третье чтение документа пройдет до конца недели. Речь идет о втором чтении законопроекта 2017 года о регулировании соцсетей, к которому и была внесена поправка. В понедельник ее одобрил профильный думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Поправка обязывает соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Помимо этого, поправка регламентирует понятие "социальная сеть". Под ней в документе понимается интернет-ресурс, предназначенный для распространения посредством созданных персональных страниц информации, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей в РФ. Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагается наделить Роскомнадзор.

Поправка была внесена в Госдуму в понедельник депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским. По мнению Хинштейна, нововведения не носят репрессивного характера, они направлены на "наведение порядка в интернете". Текст законопроекта не содержит санкций в отношении соцсетей за невыполнение предписанных требований.